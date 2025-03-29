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29 березня 2025, 08:56

Масований удар по Дніпру: 4 загиблих та понад два десятка поранених

29 березня 2025, 08:56
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фото: ДСНС Дніпропетровщини
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В результаті атаки російських безпілотників у Дніпрі загинули 4 людини, ще 21 – поранено. У місті зафіксовано значні руйнування та пожежі

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі.

Зокрема, горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО.

На даний момент усі займання ліквідовані.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в лікарнях залишаються 13 потерпілих: наймолодшим серед них – 19 років, найстаршому –74.

За уточненими даними вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені.

Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.

Потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.

Зазначається, що сили ППО збили на Дніпропетровщині 16 БпЛА.

Окрім того, вже зранку ворог відновив атаки на Нікопольщину. Вдарив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Поцілив БпЛА і по Межівській громаді на Синельниківщині. Там потрощило дах приватної оселі.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю росіяни атакували Дніпро. В результаті масштабного нальоту в місті виникло кілька пожеж – згорів елітний ресторанний комплекс.

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