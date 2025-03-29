Росіяни запустили по Україні 172 БпЛА: скільки вдалося збити
У ніч на 29 березня російська армія атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.
Ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.
Нагадаємо, в результаті атаки російських безпілотників у Дніпрі загинули 4 людини, ще 21 – поранено. У місті зафіксовано значні руйнування та пожежі.