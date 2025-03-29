Як виглядає Дніпро після російської атаки: міська влада показала фото

фото: Дніпропетровська ОВА

Пізно ввечері 28 березня російська армія здійснила масштабну атаку на Дніпро, є загиблі та поранені

Фото наслідків нічної атаки на місто оприлюднив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Кадри справжнього геноциду, що ранять в саме серце. Мирні райони Дніпра. Оселі й вулиці, де вирувало життя. Тепер мають такий вигляд… Ранок після складної ночі. Тримаймося", – написав він.

Нагадаємо, в результаті атаки російських безпілотників у Дніпрі загинули 4 людини, ще 21 – поранено. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі – згорів елітний ресторанний комплекс.

У ніч на 29 березня російська армія атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.