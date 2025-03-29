Росія тримає у Чорному морі два носії "Калібрів"
Станом на ранок 29 березня російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря два кораблі, який є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 8 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Нагадаємо, воїни ГУР показали, як вибивають російську ППО та логістику окупантів у Криму.
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів у Балаклавській бухті.
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