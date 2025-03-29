Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі кількість постраждалих унаслідок ракетного удару збільшилася до восьми

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, у медзакладі залишаються троє, решта – на амбулаторному лікуванні.

"Розгорнутий Штаб допомоги. Там видають будматеріали для тих, чиї оселі понівечені через удар. Приймають і заяви на матеріальну допомогу від міста. Також працюють комунальники й всі відповідні служби, на місці благодійники", – зазначив Лисак.

Він також додав, що в місті, окрім багатоповерхівок, пошкоджені й магазин, автомийка, десятки авто.

Нагадаємо, вдень в суботу, 29 березня, окупанти завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Раніше повідомлялося про сімох постраждалих.