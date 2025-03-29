Атака по Кривому Рогу: окупанти вдарили по житловій забудові, є поранені
У результаті ракетного удару по Кривому Рогу відомо про п'ятьох поранених, всі – в середньому стані важкості
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка.
Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що "приліт" стався поміж будинків, в один із яких раніше вже було пряме влучання ракетою.
Нагадаємо, вчора увечері в Дніпрі в результаті атаки "шахедів" загинули чотири людини і ще понад 20 отримали поранення. У місті знищено готельно-ресторанний комплекс, пошкоджено багато будинків і автомобілів.
Згодом міська влада оприлюднила фото наслідків.
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