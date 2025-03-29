На Київщині через атаку ворожих дронів пошкоджено приватний будинок
РФ атакувала Київщину за допомогою дронів-камікадзе. В області працювали сили ППО. Проте, на жаль, внаслідок падіння уламків збитих об'єктів є пошкодження
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, що у Вишгородському районі в одному з садових товариств унаслідок пошкоджено приватний будинок.
На щастя, постраждалих серед населення немає.
Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, в ніч на 29 березня російська армія атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.
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