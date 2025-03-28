"Обмежено придатних" оголосять у розшук і оштрафують, якщо вони не пройдуть повторну ВЛК

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Стало відомо, що загрожує «обмежено придатним», якщо вони не пройдуть повторну ВЛК до 6 червня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

За словами начальника обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК та СП Віктора Полторакіна, для повторного проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаним, визнаним обмежено придатними до військової служби, потрібне електронне направлення.

Якщо військовозобов’язаний зареєстрований в "Резерв+", він може там сформувати запит на отримання направлення. Цього ж дня начальник відповідного ТЦК та СП підписує це направлення електронним ключем, і з цим направленням можна проходити ВЛК", — сказав Віктор Полторакін.

Якщо військовозобов’язаний, визнаний обмежено придатним, не пройде повторну ВЛК до 6 червня 2025 року, то його оголосять в розшук через порушення правил військового обліку.

Порушникам загрожує відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть втратити відстрочку від мобілізації.