Безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетике: о чем договорились США, Украина и РФ

Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Рияде (столица Саудовской Аравии), сосредоточенные на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских пленных и детей

Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Рияде (столица Саудовской Аравии), сосредоточенные на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских пленных и детей

фото: facebook.com/rustemumerov.ua/

Об этом глава Минобороны Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews. "Выполняя задачи Президента Украины, мы продолжаем работать над приближением справедливого мира и обеспечением безопасности для нашего государства. Эта встреча — логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде. Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной", — подчеркнул министр обороны. По его словам, ключевые результаты переговоров следующие: 1. Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Умеров добавил, что перемещение РФ своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением этой договоренности. 2. Все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. 3. Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечения поддержки внедрения энергетической и морской договоренностей. 4. Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира. 5. США подтвердили свою поддержку посредством осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильственно вывезенных украинских детей. "Для эффективного внедрения договоренностей важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей", - добавил Рустем Умеров. Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что украинская и американская делегации уже заключили соглашение о полезных ископаемых. По его словам, скоро будет подписание документа.

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