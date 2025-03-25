Безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетике: о чем договорились США, Украина и РФ

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Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Рияде (столица Саудовской Аравии), сосредоточенные на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских пленных и детей
Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Рияде (столица Саудовской Аравии), сосредоточенные на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских пленных и детей
фото: facebook.com/rustemumerov.ua/
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Об этом глава Минобороны Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Выполняя задачи Президента Украины, мы продолжаем работать над приближением справедливого мира и обеспечением безопасности для нашего государства. Эта встреча — логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде. Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной", — подчеркнул министр обороны.

По его словам, ключевые результаты переговоров следующие:

1. Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Умеров добавил, что перемещение РФ своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением этой договоренности.

2. Все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

3. Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечения поддержки внедрения энергетической и морской договоренностей.

4. Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира.

5. США подтвердили свою поддержку посредством осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильственно вывезенных украинских детей.

"Для эффективного внедрения договоренностей важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей", - добавил Рустем Умеров.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что украинская и американская делегации уже заключили соглашение о полезных ископаемых. По его словам, скоро будет подписание документа.

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Украина РФ США война переговоры энергетика перемирие Умеров Рустем Черное море Саудовская Аравия судоходство
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