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Судили киянина, який вчинив розбійний напад на знайому з Черкащини. Чоловік зв'язав жінку, вдарив її, обікрав та втік на її скутері

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До 15 років позбавлення волі засуджено жителя Києва. Зазначається, що його визнали винним у розбійному нападі.

Сам інцидент стався восени 2022 року. Тоді чоловік прибув на територію Черкаської області до знайомої. Він проник до її будинку, зв'язав їй руки та наніс кухонним ножем тілесне ушкодження в область шиї, після чого заволодів грошовими коштами в сумі 5000 гривень та 100 доларів США.

Потім чоловік викрав із приміщення гаража електричний скутер і на ньому втік.

"За принципової позиції сторони обвинувачення вироком Тальнівського районного суду Черкаської області від 19.03.2025 чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України та засуджено до реальної міри покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили чоловіка за розбійний напад на пенсіонерку. Відомо, що він погрожував жінці ножем.