Росіяни вдарили по елітному готелю в Дніпрі

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Під час повітряної тривоги у Дніпрі було чутно звуки вибухів

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак.

За його словами, через атаку ворожих безпілотників у містів виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється.

"Залишайтеся у безпечних місцях. Бережіть себе і близьких", - написав він.

Також стало відомо, що є влучання у готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo.

Раніше ми повідомляли, що Дніпро атакують ворожі безпілотники.