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В ОВА показали наслідки ударів росіян 28 березня. Росіяни знову били по області артилерією та дронами-камікадзе

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня російська армія знову атакувала Дніпропетровщину. Зокрема, під ударами росіян були райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Агресор застосовував важку артилерію і дрони-камікадзе.

На жаль, є постраждалі. 48-річний чоловік був госпіталізований. Ще один 46-річний чоловік лікуватиметься вдома.

Також повідомляється про пошкоджені фермерське господарство, шиномонтаж, 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки, 5 господарських та надвірна споруда.

"По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог влучив безпілотниками. Понівечена інфраструктура. Люди вціліли", - додав Сергій Лисак.

Нагадаємо, що увечері 28 березня росіяни вдарили по Дніпру. Повідомлялось про пошкодження приватного житлового сектору. Також відомо, що є влучання в елітний ресторанний комплекс.