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28 березня 2025, 21:40

Дніпро атакують ворожі безпілотники, чутно вибухи

28 березня 2025, 21:40
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фото: ілюстративне
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Увечері 28 березня 2025 року десятки ворожих безпілотників атакували місто Дніпро

Про це повідомляє Дніпро Оперативний у Телеграмі, передає RegioNews.

Проліт ворожих БпЛА фіксують у різних районах міста. Подекуди чутно вибухи.

Згодом стало відомо, що після вибуху в одному з районів міста видно задимлення і заграву від пожежі.

Раніше ЗСУ завдали удару по Брянській області, звідки росіяни запускала "Шахеди".

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