Дніпро атакують ворожі безпілотники, чутно вибухи
Увечері 28 березня 2025 року десятки ворожих безпілотників атакували місто Дніпро
Про це повідомляє Дніпро Оперативний у Телеграмі, передає RegioNews.
Проліт ворожих БпЛА фіксують у різних районах міста. Подекуди чутно вибухи.
Згодом стало відомо, що після вибуху в одному з районів міста видно задимлення і заграву від пожежі.
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