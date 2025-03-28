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28 березня 2025, 20:45

У Сумській області активізувалися російські ДРГ

28 березня 2025, 20:45
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фото: ілюстративне
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Ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які активізувалися на кордоні РФ із Сумською областю, знищуються Силами оборони України

Як передає RegioNews, про це Сумська ОВА повідомила у Телеграмі.

"Під час засідання Ради оборони під головуванням начальника Сумської ОВА Володимира Артюха було розглянуто ряд важливих питань, серед яких безпекова ситуація на прикордонні, результати перевірок щодо забезпечення доступу громадян до укриттів під час повітряних тривог, заходи щодо запобігання та протидії лісовим пожежам тощо", - йдеться у повідомленні.

Наразі основні бойові дії відбуваються на території РФ. Ситуація на кордоні не проста, але контрольована силами оборони України.

Зазначається, що на підконтрольну Україні територію заходять ДРГ ворога. Також активізувались штурмові дії противника, який намагається у пішому порядку, без використання бронетехніки, зайти на територію прикордонних громад.

Нагадаємо, на Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дрона.

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