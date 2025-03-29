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До правоохоронців звернулась жінка, яка стала жертвою шахраїв. Виявилось, що аферист зателефонував їй та представився робітником банку

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

34-річна жителька Харкова стала жертвою шахрайства. До жінки зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку. За його словами, на її рахунку була підозріла активність і їй нібито потрібно було перевести гроші на інший рахунок, який він їй сам створить. Жінка довірилась йому, і шахрай вкрав у неї 18 800 гривень.

Аферистом виявився 47-річний житель Ужгорода. Правоохоронці провели у нього обшуки і знайшли всі докази. Скоро він постане перед судом.

Нагадаємо, раніше в поліції попереджали про новий метод афери. У мережі шахраї пропонують "швидкий заробіток". Спочатку за прості завдання дійсно можуть платити (до 100 гривень), а потім людей вмовляють на "депозит".