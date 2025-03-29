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29 березня 2025, 01:45

Через торгові війни Трампа США можуть лишитися без туалетного паперу - ЗМІ

29 березня 2025, 01:45
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Фото: YouTube
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Фахівці бояться, що в США будуть проблеми з туалетним папером. Подібне ставалось під час пандемії коронавіруса

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує майже вдвічі збільшити мита на канадські пиломатеріали з м'якої деревини до 27%, а в разі введення додаткових мит - довести їх до більш ніж 50%.

Трамп говорить, що він хоче нібито підтримати місцеве виробництво, проте насправді такі нововведення вдарять по доступності ключового компонента для виробництва туалетного паперу та паперових рушників - NBSK (північної вибіленої сульфатної целюлози хвойних порід).

"Деякі з цих заводів у США, деякі з великих брендових продуктів, хочуть не тільки хвойну целюлозу з Канади, а й целюлозу саме цього заводу - вони використовують її вже 30 років і не збираються змінювати. Якщо канадські целюлозні заводи закриються через відсутність поставок волокна, я не можу придумати для них іншого виходу - вони просто не зможуть поміняти рецепт", - каже Брайан Макклей, голова консалтингової компанії TTOBMA.

Експерти припускають, що такі дії Трампа можуть призвести до дефіциту туалетного паперу в США. Подібне вже ставалось в часи пандемії.

Слід зазначити, що Трамп почав вести "торгові війни" з іншими країнами. Зокрема, він пригрозив ввести мита на європейське вино, шампанське та інші спиртні напої, якщо ЄС застосує торговельні обмеження на американські товари.

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