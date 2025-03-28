Потужний землетрус забрав життя понад 150 людей у М’янмі
У М'янмі внаслідок потужного землетрусу, що стався у п’ятницю, 28 березня загинуло чимало людей. Тривають пошуково-рятувальні роботи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ABC News.
Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи у зруйнованих будинках у М’янмі й Таїланді тривають, тому кількість жертв може зрости.
Станом на вечір 28 березня кількість жертв перевищила 150, у сусідньому Таїланді понад сто осіб вважаються зниклими безвісти.
Тим часом у столиці Таїланду, Бангкоку внаслідок обвалення недобудованої багатоповерхівки загинули щонайменше вісім людей, дев’ять постраждали. Ще понад 100 осіб вважаються зниклими безвісти, бригади рятувальників продовжують шукати їх під завалами.
Нагадаємо, у лютому в Полтавській області стався землетрус.
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