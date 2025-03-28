Військовозобов'язані можуть втратити відстрочку від мобілізації: подробиці

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31 березня є останнім днем дії «старого» бронювання. Всі підприємства, які отримали критичність за новими критеріями, можуть провести процедуру перебронювання, не чекаючи закінчення цього терміну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Судово-юридичну газету.

Подати списки на бронювання роботодавець може онлайн на порталі "Дія".

Стандартний термін бронювання в "Дії"– 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік. 18 січня запровадили "швидке бронювання" для критичних підприємств, тобто без урахування цих строків. Спочатку воно діяло до 1 березня, а потім його продовжили до 1 квітня. Тобто з початку наступного місяця при бронюванні діятиме стандартний строк – 72 години, протягом якого працівники в разі перебронювання не матимуть відстрочки.

Оскільки до кінця березня чинною є бронь, надана за старими правилами, спочатку її треба анулювати. До 5 березня анулювати відстрочки можна було раз на місяць, але з цієї дати – кожні 5 днів. Тобто кожні п'ять днів критично важливе підприємство може перебронювати працівників.

Нагадаємо, в ТЦК та військових навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери, щоб підтримувати мобілізованих.