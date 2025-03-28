ЗСУ завдали удару по Брянській області, звідки росіяни запускала "Шахеди"

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У п’ятницю, 27 березня Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Як зазначається, в результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби.

За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 російських військових.

"З локації "Погар" неодноразово фіксувалися запуски російських БПЛА. Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня ППО збила майже 90 російських безпілотників.