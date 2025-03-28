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28 березня 2025, 22:23

Україна передасть США докази порушення РФ мораторією на удари по енергетиці - Зеленський

28 березня 2025, 22:23
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Фото: YouTube
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За словами президента України, наша держава буде передавати США докази того, що РФ продовжує бити по українській енергетиці. До того ж, це є порушенням мораторієм, на який погодилась РФ

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

За словами президента України, наша держава передасть США докази порушення Росією мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

"Я сьогодні попросив міністра оборони України передати США всі докази зриву цих зобов'язань, які брали на себе США як гарантер і медіатор. Поки немає третіх країн, які будуть відповідати за моніторинг, для нас контактер - США", - сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що США проведуть консультації як з Туреччиною, так і з Саудівською Аравією щодо їхньої готовності проводити моніnоринг. Проте наразі сам Зеленський каже, що про результати цих переговорів він не знає.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Путін насправді не готовий до миру. За словами українського лідера, РФ готується до нового наступу. Зокрема, у Харківській та Сумській областях.

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