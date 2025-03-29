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Суд виніс вирок чоловіку, який пограбував людину. Тепер найближчі 7 років він проведе у в'язниці

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Суд виніс вирок 24-річному жителю Рівненщини, який пограбував людину. Його приговорили до 7 років позбавлення волі.

Сам інцидент стався навесні минулого року. 34-річний місцевий житель розповів, що малознайомий молодик, із яким він спілкувався у парку на лавці, вирвав із рук гаманець, де були 1300 гривень, банківські карти та документи. Правоохоронці швидко затримали 24-річного крадія.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині велосипедистка стала жертвою крадія. До жінки підійшов чоловік та запропонував допомогу, але в результаті він просто вихопив її сумку та втік.