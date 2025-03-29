В Івано-Франківську загорівся житловий будинок
Рятувальники гасили пожежу в житловому будинку. На місці врятували пенсіонерку
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Інцидент стався 27 березня. Загорівся триповерховий житловий будинок на вулиці Береговій в Івано-Франківську. Рятувальники загасили вогонь. Займання охопило домашні речі, дерев'яні конструкції, підвальне приміщення.
Під час гасіння пожежі врятували 78-річну жінку. На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці з'ясовують причини пожежі.
Нагадаємо, раніше на Харківщині сталась пожежа в житловому будинку. Під час гасіння пожежі рятували п'ятьох дітей. Відомо, що вони були самі вдома.
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