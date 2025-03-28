Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка, який посеред біла дня пограбував людину. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Інцидент стався 27 березня в місті Яготин. Чоловік відкрито обікрав людину. За даними поліції, 37-річний зловмисник підійшов до чоловіка, вихопив з його рук мобільний телефон та втік з місця події.

Правоохоронці затримали крадія. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік врав телефон у відвідувача одного з магазинів. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.