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28 березня 2025, 19:23

На Київщині чоловік через крадіжку телефону можу опинитися за ґратами

28 березня 2025, 19:23
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали чоловіка, який посеред біла дня пограбував людину. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Інцидент стався 27 березня в місті Яготин. Чоловік відкрито обікрав людину. За даними поліції, 37-річний зловмисник підійшов до чоловіка, вихопив з його рук мобільний телефон та втік з місця події.

Правоохоронці затримали крадія. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік врав телефон у відвідувача одного з магазинів. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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