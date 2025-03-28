На Київщині чоловік через крадіжку телефону можу опинитися за ґратами
Правоохоронці затримали чоловіка, який посеред біла дня пограбував людину. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Інцидент стався 27 березня в місті Яготин. Чоловік відкрито обікрав людину. За даними поліції, 37-річний зловмисник підійшов до чоловіка, вихопив з його рук мобільний телефон та втік з місця події.
Правоохоронці затримали крадія. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Києві чоловік врав телефон у відвідувача одного з магазинів. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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