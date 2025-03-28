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Про це повідомляє Новини.LIVE, передає RegioNews.

Слід зазначити, що до стандартного продуктового кошика входять такі продукти: хліб, молоко, куряче філе, яловичину, картоплю, рис, сир, яблука, банани, помідори, цибулю та яйця. За рік такий кошик подорожчав в Україні в середньому на 25-30%.

Найбільше подорожчання в яблук: вартість зросла на 106,4% (з 20,49 грн до 42,31 грн за кг). Ціна помідорів, картоплі та молока також зросла на більш ніж 30%.

Найменше подорожчали в Україні за рік цибуля ріпчаста — ціна зросла лише на 1,4% (з 16,27 грн до 16,50 грн за кг); рис — подорожчав на 3,9% (з 56,67 грн до 58,93 грн за кг) та твердий сир — зростання на 5,4% (з 499,10 грн до 526,32 грн за кг).

Нагадаємо, раніше фахівці рахували вартість великоднього кошика в Україні в 2025 році. Якщо порівнювати з минулим роком, то це буде на 17% більше, а саме - близько 1 124,77 гривень. Йдеться про кошик, до його входить 10 яєць, 1 кілограм твердого сиру, 1 кілограм с/в ковбаси, 1 білий батон, 1 упаковку хрону та набір з 3 свічок.