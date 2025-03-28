Фото: Нацполіція

На Київщині розслідують ДТП. Відомо, що водій збив двох пішоходів

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 27 березня на одній з вулиць міста Бровари. 56-річний водій автомобіля Subaru, не врахувавши дорожню обстановку, скоїв наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину в межах пішохідного переходу.

Внаслідок аварії чоловік та жінка отримали травми. Їх госпіталізували медики. Правоохоронці почали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталась ДТП. Повідомлялось, що іномарка зіткнулась з мотоциклом. Внаслідок аварії водія мотоцикла госпіталізували.