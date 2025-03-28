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28 березня 2025, 19:30

Як керівництво однієї з військових частин у Львові крало державні гроші: правоохоронці викрили схему

28 березня 2025, 19:30
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Фото: прокуратура
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Правоохоронці викрили керівництво однієї з львівських військових частин. Виявилось, що вони регулярно перевищували повноваження

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Повідомили про підозру керівництву однієї із військових частин Львова за фактом перевищення службових повноважень за попередньою змовою групою осіб.

Як з'ясували правоохоронці, двоє заступників командира та двоє командирів рот організували протиправну схему відповідно до якої військовослужбовці могли уникнути виконання службових обов’язків.

З липня 2024 по березень 2025 року посадовці дозволили сімом контрактникам не з’являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області. При цьому військові повинні були за це віддавати керівникам гроші, які вони отримували від держави.

"Підозрюваних затримано у порядку статей ст. 208 на підставі ст. 615 КПК України. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від посад", - повідомили в прокуратурі.

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