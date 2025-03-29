Фото: прокуратура

У Волинській області група з 14 жителів отримали підозри. З'ясувалось, що вони незаконно рубали та продавали деревину

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру 14 жителям Волинської області за незаконне перевезення, зберігання та збут лісу. Відомо, що волинський підприємець, залучивши лісівників, працівника ДСНС, підприємців та громадян із автотранспортом, створив злочинну організацію задля отримання незаконного прибутку від реалізації протиправно зрубаної деревини.

Упродовж травня-жовтня минулого року вони незаконно зрубали та реалізували понад 1100 дерев, спричинивши тяжкі наслідки довкіллю в сумі понад 6,4 млн гривень.