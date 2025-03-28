Штраф за повістку, якої не було: військовий розповів про курйоз у столичному ТЦК

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Український військовий, блогер та член партії "Демократична Сокира" Ярослав Матюшин повідомив, що в одному зі столичних ТЦК йому запропонували сплатити штраф за нібито порушення правил військового обліку

Про це він розповів у себе на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами Матюшина, йому нещодавно подзвонив офіцер поліції Солом'янського району й повідомив про проблему з військовим обліком.

Правоохоронець підкреслив, що це могло бути пов'язано з тим, що Матюшин нібито не отримав повістку для уточнення даних. Каже, що подібні випадки трапляються часто: система реєструє, що повістка була виписана, але фактичної передачі її адресату не відбулося. Через це система автоматично фіксує людину як порушника.

Матюшин пояснив, що після демобілізації зі Збройних Сил України виконав усі необхідні бюрократичні процедури в ТЦК Солом’янського району та став на облік.

Він наголосив, що всі документи оформлені належним чином — відмітки у військовому квитку, штрихкоди та запис у базі були зроблені.

У Солом'янському ТЦК йому запропонували два варіанти вирішення ситуації.

"У вас є два шляхи: я зараз виписую вам штраф 17к і всі питання знімаються. Або ви йдете в Укрпошту і нехай вони вам підтверджують, що повістку не доставили. Бо ми зараз не можемо перевірити трекінг повістки. Інтернет у нас не працює. А вже потім, через електрону чергу, знову до нас в 214 кабінет", – розповів Матюшин.

Нагадаємо, в ТЦК та військових навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери, щоб підтримувати мобілізованих.

Раніше, в Офісі омбудсмена заявили, що порушення з боку ТЦК стали системними.