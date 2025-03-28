Київщину атакували ворожі безпілотники

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Під час атаки ворожих безпілотників у Київській області працюють сили ППО

Як передає RegioNews, про це Київська ОВА повідомляє в Телеграмі.

Спершу на Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА, а потім повідомлялось про роботу ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 28 березня у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу.