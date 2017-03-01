Аграрній партії ділять владу. Скоцик погрожував Березовському фізичною розправою?

Місцеві вибори роздору

Пристрасті в Аграрній партії України почали розгоратися наприкінці 2016 року. Після місцевих виборів стало зрозуміло, що партія має шанси засвітитися в парламенті. Відтак в середині розпочалися «тертя» за участю сторонніх людей, яким подобався чистий імідж АПУ та відбудована партійна вертикаль. Для цієї спецопераціїї лідер АПУ Віталій Скоцик залучив колишнього нашоукраїнця, нині наближеного до президента Петра Порошенка Романа Безсмертного. Старий сірий політкардинал одразу почав чистити ряди партійців… руками Віталія Скоцика. Так, на з’їзді у грудні 2016 року політраду та президію партії кардинально оновили, відтіснивши від управління партією весь прогресивний «молодняк» та залишивши в керівних органах АПУ ручних людей. Складніше було з партійними аксакалами, які забезпечили власним іміджем виборчий рейтинг оновленій партії. Дмитро Козацький, Геннадій Новіков, Сергій Гайдай, Євген Березовський – лише окремі з них і список можна продовжити. Вибити їх із крісла виявилося не просто, але реформи політтехнологів Скоцика та досвід Безсмертного тихим сапом косять ряди АПУ…

Миколаївська парторганізація - камінь в горлі!

Як стверджують наші джерела в Аграрній партії, наразі «старі» та «нові» партійці зійшлися в боротьбі за контроль над Миколаївським партвідділенням. Після того, як вожді АПУ (Скоцик та Берзсмертний) з очевидним порушенням статуту партії на засіданні політраді звільнили свого опонента голову Миколаївського відділення Євгена Березвоського, на цю посаду вони намагалися призначити «смотрящим» - винороба&енергетика, власника ТМ «Колоніст» Івана Плачкова, а решту інакомислячих - викинути. Так би і сталося, але люди на місцях мали свою точку зору. Ручний голова їм був ні до чого. Тож 8 січня 2017 року вони зібрали свою виборчу конференцію та обрали нового голову Миколаївського відділення АПУ - ним став Артем Кравченко і заступником - Євген Березовський. Відповідне рішення миколаївські АПУушники зареєстрували в відділі юстиції, надали всі протоколи з підписами.

Березовський заважає Скоцику?

Де-факто саме Березовського наразі називають головою Миколаївської парторганізації АПУ. Здавалося б, що поганого? Люди вибрали керівництво, яке хочуть і всі мають бути задоволені. Але не всі. Пікантність ситуації у тому, що саме Березовський постійно відкрито критикує Віталія Скоцика та Романа Безсмертного за «совкові методи» в управлінні партією та за монополізацію влади ними на всіх рівнях.

Коли критика повернули на місце в Миколаївському відділенні АПУ, партійні будівничі в Києві, схоже, схопилися за голову і зрозуміли, що лишилися не у справ, то почали звинувачувати нового обраного голову і його команду в рейдерському захопленні парторганізацією. Втім, ситуацію по мирному не вдалося розрулити (Кравченко та Березовський публічно відкинули версію про партійне рейдерство), тоді вдалися до інших методів, стверджує наше джерело. Правда це чи ні? Наразі сказати важко. Ми не змогли сконстатувати ні з паном Скоциком, ні з Березовським, аби отримати їх коментар. Телефони обох не відповідали. Втім ми відкриті до коментарів , аби з’ясувати цю ситуацію.

В той час така ситуація не може не насторожувати. Не хотілося, щоб нова якість аграрної політики впроваджувалася старими методами…