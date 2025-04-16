Дніпро під масовою атакою безпілотників: в місті лунають вибухи
У соцмережах повідомляють про вибухи в Дніпрі. Росіяни атакують місто ударними дронами
Про це повідомляють в соцмережах, передає RegioNews.
Приблизно о 22:30 в Дніпрі пролунали вибухи. У соціальних мережах повідомляють про масову атаку безпілотниками. Варто зауважити, що повітряна тривога в області все ще триває, тому слід залишатися в безпечних місцях.
Також голова Харківської ОВА повідомив, що росіяни 16 квітня атакували Ізюм. За його словами, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка: їх госпіталізували медики. Також в місті пошкоджено приватний будинок.
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