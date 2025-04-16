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У соцмережах повідомляють про вибухи в Дніпрі. Росіяни атакують місто ударними дронами

Про це повідомляють в соцмережах, передає RegioNews.

Приблизно о 22:30 в Дніпрі пролунали вибухи. У соціальних мережах повідомляють про масову атаку безпілотниками. Варто зауважити, що повітряна тривога в області все ще триває, тому слід залишатися в безпечних місцях.

Також голова Харківської ОВА повідомив, що росіяни 16 квітня атакували Ізюм. За його словами, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка: їх госпіталізували медики. Також в місті пошкоджено приватний будинок.