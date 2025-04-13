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13 квітня 2025, 11:44

Росія хоче саме такого терору й затягує війну: Зеленський відреагував на удар росіян по Сумах

13 квітня 2025, 11:44
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фото: міськрада
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Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Сумах 13 квітня. Є багато загиблих та поранених

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт Росії, передає RegioNews.

"Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів.

"Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють.

Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вже відомо про понад 20 загиблих у Сумах.

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