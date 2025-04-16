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На Полтавщині визнали винним у вбивстві священника, який родом з Львівщини. Він застрелив голову громадської організації

Про це повідомляє LVIV.Media, передає RegioNews.

Кобеляцький районний суд Полтавської області визнав винним у вбивстві настоятеля двох церков, благочинного одного з районів Полтавської області єпархії УПЦ родом з Львівщини. Священник застрелив голову ГО "Народний контроль Полтавщини" з рушниці. Це сталось через конфлікт, який між ними виник через автомобіль з продуктами для ЗСУ.

У вироку зазначається, що Дмитро Кулічковський (родом з Львівщини) раніше не був засуджений. На момент, коли сталось вбивство, він був настоятелем церкви Юрія Переможця у місті Кобеляки та церкви Різдва Іоана Хрестителя у селі Марківка Білицької громади. Також за сумісництвом був благочинним одного з районів Полтавської області єпархії Української Православної Церкви.

У день вбивства двоє чоловіків посварились через автомобіль з гуманітарною допомогою для ЗСУ. Згодом священник віддав ключі від авто та пішов додому. Там він взяв рушницю і зарядив її мисливськими патронами.

Повернувшись у двір, священник наказав потерпілому стати на коліна, доки не приїде поліція. Коли чоловік відмовив, священник вистрілив йому в ліве стегно та праве коліно. Потерпілий помер від гострої кровотрати. Кулічковський попросив свідка викликати швидку, а сам взяв звідти пляшку з водою, саморобний жгут, бинт, вату і перекис водню. Проте першу допомогу він не надав, бо потерпілий вже не виявляв ознак життя.

На суді священник частково визнав провину. Він заявив, що потерпілий вимагав віддати йому ключі від машини. Кулічковський зазначив, що він не мав на меті вбили чоловіка, він хотів лише забрати при поліції з автомобіля продукти, призначені для ЗСУ, після чого віддати автомобіль, проте - в емоційному стані під час суперечки потерпілий його вдарив, а він схопив рушницю.

Суд приговорив священника до позбавлення волі на 7 років. Також він повинен платити моральну компенсацію в сумі 500 тис. грн родині загиблого та 8 тис. грн витрат на залучення експертів.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили священника, який нелегально привласнив територію. Зокрема, йдеться про храм. Відомо, що зробив він це у змові зі своєю родичкою.