Окупанти на ТОТ почали хвилю примусової заміни документів на російські, – ЦНС

фото: ЦНС

На тимчасово захоплених територіях окупанти почали проводити нову хвилю примусової заміни всіх автомобільних документів на російські. Це черговий етап примусової паспортизації

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На ТОТ України чергова хвиля примусової заміни документів. Москва знову нав’язує свої порядки на тимчасово окупованих територіях. До 1 січня 2026 року всі мешканці, зокрема Донеччини, мусять замінити свої українські або навіть "днрівські" водійські посвідчення на російські. Те саме – з техпаспортами й номерними знаками", – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву підкреслили, що це не "адміністративна процедура", а черговий етап примусової паспортизації. Поліція РФ вже розгорнула "роз’яснення" й тисне на людей, щоб ті йшли в окупаційні структури.

"Кремль знищує українську присутність – документ за документом, номер за номером. Центр національного спротиву закликає фіксувати випадки примусу, шантажу чи тиску й надсилати їх через анонімний чат-бот. А всіх, хто готовий боротися – запрошуємо до Руху опору. Тільки разом знищимо все, що несе ворог!", – наголосили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України розпочалась нова хвиля рейдів для мобілізації місцевих жителів.