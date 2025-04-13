фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 13 квітня (із 20:30 12 квітня) російська армія атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни.

12 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, в ніч на суботу, 12 квітня, російські загарбники випустили по Україні 88 безпілотників. Більшість БпЛА перехопила ППО.