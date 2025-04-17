фото: Міністерство оборони України

Вже влітку в мобільному застосунку Резерв+ військовозобов’язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою. Водночас для громадян, які вже служать, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Сервіс матиме часові обмеження. Після подання заяви про порушення у Резерв+ та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою. При невиконанні цієї умови доведеться сплачувати штраф у повному обсязі", ― йдеться у повідомленні.

Процедура онлайн-сплати виглядатиме наступним чином:

подання користувачем заяви в Резерв+ про визнання порушення;

отримання постанови про порушення в застосунку;

сплата штрафу за реквізитами в Резерв+ з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який встановлює знижку на штрафи за неоновлені вчасно дані військового обліку. Знижка 50% буде доступна лише для тих, хто сплачує штраф добровільно.