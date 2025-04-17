До Великодня Укрзалізниця призначила додатковий рейс популярного поїзда
Національний перевізник "Укрзалізниця" до Великодніх свят призначив додатковий рейс популярного серед українців швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 Київ — Луцьк — Київ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Розклад на 17 квітня в обох напрямках:
- Київ — Луцьк: 07:21 — 13:00.
- Луцьк — Київ: 16:29 — 22:17.
Проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне та Ківерці.
Зазначається, що маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda — з вагонами 1-го та 2-го класу, а також вагоном-буфетом.
"Поїздка буде зручною, теплою та смачною", — обіцяють в "УЗ".
Придбати квитки на цей додатковий рейс можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті УЗ та в квиткових касах вокзалів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на 21 квітня додаткові рейси поїзда №117/118 Київ – Вінниця – Жмеринка.