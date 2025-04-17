До Великодня Укрзалізниця призначила додатковий рейс популярного поїзда

фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Розклад на 17 квітня в обох напрямках:

Київ — Луцьк: 07:21 — 13:00.

Луцьк — Київ: 16:29 — 22:17.

Проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне та Ківерці.

Зазначається, що маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda — з вагонами 1-го та 2-го класу, а також вагоном-буфетом.

"Поїздка буде зручною, теплою та смачною", — обіцяють в "УЗ".

Придбати квитки на цей додатковий рейс можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті УЗ та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на 21 квітня додаткові рейси поїзда №117/118 Київ – Вінниця – Жмеринка.