Бригада "Помста" показала, як нищить логістику окупантів на Харківщині

фото: ДПСУ

У Харківській області пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" ефективно перерізають шляхи російських окупантів для постачання на позиції боєприпасів та особового складу

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"На Харківщині пілоти "Фенікса" не дають ворогу жодного шансу. "Буханки" та вантажні автомобілі — горіти буде усе!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники відбили російські штурми під Вовчанськом, знищивши дронами три МТЛБ, "Солнцепьок" та БМП-3 окупантів.