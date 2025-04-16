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16 квітня 2025, 19:45

У Києві затримали двох молодих хлопців, які палили автівки ЗСУ для росіян

16 квітня 2025, 19:45
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Фото: прокуратура
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Затримали чергових агентів РФ, які підпалювали автівки українських військових на замовлення. Це виявились молоді хлопці 18 та 21 років

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Про підозру повідомили двом молодикам 18 та 21 років. За даними правоохоронців, вони підпалили два автомобілі військових у Дніпровському районі Києва.

Як розповіли в прокуратурі, один із них, коли шукав підробіток в інтернеті, отримав повідомлення з пропозицією заробити від 1 до 15 тисяч доларів. Для цього просили на замовлення підпалити адміністративну будівлю правоохоронного органу або автомобіль військового. Винагорода залежала від "складності завдання".

Спільники вирішили підпалити автомобіль військовослужбовця та почали шукати у дворах машини із символікою ЗСУ. Згодом вони підпалили авто Nissan Navara. Але через дощ машина майже не горіла, тому "замовник" назвав роботу невиконаною.

Тоді зловмисники шукали інший автомобіль. І вони підпалили Mitsubishi L-200 зеленого кольору. Зараз обох хлопців затримано, їм повідомлено про підозру. Паліям загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше затримали жителя Запоріжжя, який заробляв на життя підпалами для росіян. Таку "роботу" він теж знайшов в інтернеті. На замовлення РФ він підпалював авто військових та вчиняв підпали за залізниці. Зараз він уже перебуває під вартою.

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