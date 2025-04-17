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Завершено досудове розслідування щодо правоохоронця з Чернівецької області, який намагався вивезти за кордон військовозобов'язаного у багажнику авто. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

З листопада 2024 року правоохоронець вивозив військовозобов'язаних чоловіків до Румунії. Він використовував службову інформацію про маршрути та час пересування прикордонних нарядів, а "клієнтів" знаходив через інтернет.

За 20 тисяч євро правоохоронець доставляв чоловіків до кордону та особисто проводив їх пішим маршрутом до сусідньої країни. До місця перетину кордону він доправляв їх власним авто.

Наразі правоохоронця відсторонено від займаної посади. Йому загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, фігуранта затримали "на гарячому" у січні цього року під час передачі коштів від одного з чоловіків, який намагався залишити країну.