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17 квітня 2025, 02:24

Збували підроблені долари, купуючи техніку Apple: у Києві викрили злочинну групу

17 квітня 2025, 02:24
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фото: БЕБ
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Правоохоронці викрили у Києві організовану злочинну групу, яка займалася збутом підроблених доларів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Ділки купували техніку Apple за фальшиві долари через онлайн-платформу OLX. Фігуранти знаходили оголошення, виходили на зв’язок із продавцями та домовлялися про особисту зустріч. Надалі розраховувалися за товар підробленими купюрами.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 тис. доларів готівки.

За фактом збуту підробленої іноземної валюти трьом фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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Київ гроші долари техніка фальшивомонетник БЕБ
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