06:12  17 квітня
До Великодня Укрзалізниця призначила додатковий рейс популярного поїзда
02:24  17 квітня
Збували підроблені долари, купуючи техніку Apple: у Києві викрили злочинну групу
01:00  17 квітня
За тиждень Сухопутні війська збили близько 200 російських дронів
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2025, 10:30

Росія запустила по Україні балістику та 75 ударних дронів: як відпрацювала ППО

17 квітня 2025, 10:30
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 17 квітня російська армія запустила по Україні п'ять ракет, 75 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 25 ворожих дронів, ще 30 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Курськ, Міллерово — РФ, Чауда — Крим. Також загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області та трьома зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Луганської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, за тиждень Сухопутні війська збили близько 200 російських дронів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна окупанти ЗСУ дрон БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
За добу ЗСУ ліквідували 1230 росіян, знищили танки, системи ППО та РСЗВ
17 квітня 2025, 09:40
На Сумщині ППО збила 7 ударних БпЛА
17 квітня 2025, 07:55
Масована атака на Дніпро: загинули 3 людей, серед них – дитина, ще 30 постраждали
17 квітня 2025, 07:40
Всі новини »
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
Українські бійці знищили на Донеччині наземний ворожий безпілотник
17 квітня 2025, 11:15
Російські війська атакували Донеччину КАБами: загинула людина, поранені 6 цивільних
17 квітня 2025, 11:00
На Запоріжжі ворожий дрон вдарив по автівці, яка доставляє воду в прифронтові села
17 квітня 2025, 10:49
У Рівному на будівництві робітник впав з висоти – він у реанімації
17 квітня 2025, 10:05
Заступнику Кличка Прокопіву повідомили про підозру, — ЗМІ
17 квітня 2025, 10:00
За добу ЗСУ ліквідували 1230 росіян, знищили танки, системи ППО та РСЗВ
17 квітня 2025, 09:40
Росіяни скинули вибухівку на "швидку" в Херсоні: постраждали медики
17 квітня 2025, 09:25
Війська РФ обстріляли Сумщину: пошкоджена цивільна інфраструктура
17 квітня 2025, 09:05
Як сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою в Резерв+: інструкція
17 квітня 2025, 08:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Всі блоги »