Росія запустила по Україні балістику та 75 ударних дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 17 квітня російська армія запустила по Україні п'ять ракет, 75 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 25 ворожих дронів, ще 30 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Курськ, Міллерово — РФ, Чауда — Крим. Також загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області та трьома зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Луганської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.