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17 квітня 2025, 12:17

На Тернопільщині сталася пожежа в ліцеї

17 квітня 2025, 12:17
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фото: поліція
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Пожежа виникла в четвер, 17 квітня, близько 04:20 в ліцеї в селищі Козова Тернопільського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Рятувальники ліквідували пожежу. Вогнем знищено приміщення класу на площі 120 кв.м.

За попередніми даними, ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі.

Триває перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка події.

Нагадаємо, 8 квітня на Закарпатті згорів двоповерховий магазин. Площа пожежі становила 480 кв. метрів.

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