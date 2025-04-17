У Херсоні окупанти атакувала дроном чоловіка, який стояв на балконі
Вночі через російську дронову атаку в Херсоні постраждав літній чоловік. Йому знадобилася медична допомога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
"В момент ворожої атаки 80-річний херсонець перебував на балконі. Він дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення обличчя", – йдеться у повідомленні.
Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, вчора російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, постраждали 15 мирних мешканців, із них — одна дитина.
Масована атака на Дніпро: загинули 3 людей, серед них – дитина, ще 30 постраждалиВсі новини »
17 квітня 2025, 07:40Окупанти накрили з авіації та РСЗВ Запорізьку область: є поранений та руйнування
17 квітня 2025, 07:20Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 9
16 квітня 2025, 16:51
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
За добу ЗСУ ліквідували 1230 росіян, знищили танки, системи ППО та РСЗВ
17 квітня 2025, 09:40Росіяни скинули вибухівку на "швидку" в Херсоні: постраждали медики
17 квітня 2025, 09:25Війська РФ обстріляли Сумщину: пошкоджена цивільна інфраструктура
17 квітня 2025, 09:05Як сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою в Резерв+: інструкція
17 квітня 2025, 08:55Замість підтримки – тиск: Трамп хоче змусити Україну прийняти "мир" від Путіна
17 квітня 2025, 08:20Росіяни вбили мешканця Херсонщини, постраждали 15 цивільних, серед них — дитина
17 квітня 2025, 08:09На Сумщині ППО збила 7 ударних БпЛА
17 квітня 2025, 07:55Масована атака на Дніпро: загинули 3 людей, серед них – дитина, ще 30 постраждали
17 квітня 2025, 07:40Окупанти накрили з авіації та РСЗВ Запорізьку область: є поранений та руйнування
17 квітня 2025, 07:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля