Зухвалий розбій у центрі Києва: іноземець отримав 8 років ув’язнення

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У Києві винесли вирок 30-річному іноземцю, який у грудні минулого року вчинив збройний напад на продуктовий магазин у Подільському районі столиці. За рішенням суду, чоловік проведе наступні вісім років за ґратами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на преслужбу Національної поліції у місті Київ.

Подія сталася на Андріївському узвозі. Пізно ввечері до торгового закладу зайшов чоловік у масці, озброєний пістолетом та ломом. Погрожуючи 61-річній продавчині, він змусив її відійти від каси, після чого зламав апарат і забрав усю готівку — понад 11 тисяч гривень.

Потім фігурант швидко покинув місце злочину, але його вдалося затримати. Зловмисником виявився громадянин іноземної держави, який тимчасово проживав у Києві з вересня 2024 року. Під час затримання у нього вилучили пістолет, знаряддя злому та викрадені кошти.

"Подільський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у скоєнні грабежу та призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Запоріжжі поліцейський стріляв у озброєного хулігана, який погрожував ножем працівницям магазину.