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У МЗС прокоментували заяву колеги з Литви про ризик жорстокої атаки РФ на Великдень. За словами заступника міністра, це не анонс, але це припущення, враховуючи удари росіян

Про це повідомляє NV, передає RegioNews.

Раніше голова Міністерства закордонних справ Литви Будріс попереджав, що Росія може влаштувати ще більш жорстку атаку проти України на Великдень. Цю заяву прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За його словами, це лише припущення міністра, якого Україна поважає. Проте це саме не анонс, а припущення, враховуючи те, що Росія завдає ударів по Україні. Тому на Великдень нічого теж виключати не можна, зазначив заступник міністра закордонних справ. Він також закликав людей не нехтувати безпекою.

"Зрозуміло, що всі за понад три роки звикають до життя в умовах постійного терору, але, повірте, механічне дотримання правил безпеки може врятувати життя. Тому, будь ласка, на Великдень і в усі інші дні дотримуйтесь цих правил безпеки, бо, дійсно, це може врятувати ваше життя і життя ваших близьких", - зазначив Георгій Тихий.

Нагадаємо, що 4 квітня російські військові атакували балістичною ракетою Кривий Ріг. Внаслідок удару загинуло 19 людей, серед них діти.

Уже на Вербну неділю, 13 квітня, російські військові завдали удару по центру Сум. Росіяни атакували місто двома балістичними ракетами з касетними боєприпасами. Загинуло 35 людей, серед них - 2 дітей.