Війська РФ обстріляли Сумщину: пошкоджена цивільна інфраструктура
Сьогодні вночі, 17 квітня, російські окупаційні війська атакували безпілотниками Садівську та Степанівську громади Сумського району. Є пошкодження цивільної інфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Сумській області.
Під ударом окупантів опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені шість приватних будинків, два легкових авто та адміністративна будівля.
На щастя, минулося без постраждалих.
"За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 438 (воєнні злочини)", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила сім російських ударних безпілотників типу "Shahed", які атакували регіон.
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