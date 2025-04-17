Росіяни вбили мешканця Херсонщини, постраждали 15 цивільних, серед них — дитина

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Вчора російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, постраждали 15 мирних мешканців, із них — одна дитина

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Дудчани, Новорайськ, Саблуківка, Шляхове, Монастирське, Осокорівка, Нововоронцовка, Качкарівка, Новоолександрівка, Дніпровське, Кізомис, Костирка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Токарівка, Томарине, Тягинка та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 дістали поранення, з них — 1 дитина", — йдеться у повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили 20 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарську споруду, пожежні та приватні автомобілі.