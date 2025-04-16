Жбурляв фекалії в машини: на Івано-Франківщині чоловік "атакував" автомобілі, серед них - авто поліції
У Коломиях невідомий чоловік "атакував" автомобілі фекаліями. Невідомо, що саме змусило його це зробити
Про це повідомляють у місцевих пабліках, передає RegioNews.
Це сталось у центрі міста Коломиї. Невідомий чоловік на проїжджій частині вулиці жбурляв фекалії в автомобілі. Зокрема, у службову машину правоохоронців.
На кадрах у соцмережах видно, що чоловік з оголеним торсом та відром у руці ходить серед автомобілів. При цьому він зачерпує з відра фекалії та кидає їх в автівки. Відомо, що поліція його вже затримала.
Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали чоловіка, який погрожував поліції гранатою. Відомо, що це сталось, коли правоохоронці зупинили авто через порушення правил дорожнього руху.
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