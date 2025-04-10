Смертельна статистика: у березні на дорогах Київщини – 21 загиблий
Патрульна поліція оприлюднила статистику дорожньо-транспортних пригод з потерпілими на автодорогах Київщини
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що протягом березня 2025 року на території Київської області поліцейські зареєстрували 160 ДТП з потерпілими, у яких 200 людей отримали ушкодження, а 21 — загинули.
Основними причинами автопригод за цей період є:
- порушення швидкості руху;
- порушення правил маневрування;
- порушення правил проїзду нерегульованих перехресть та пішохідних переходів.
Патрульні наголошують, дотримання правил дорожнього руху, пильність і взаємоповага на дорозі — це те, що може зберегти життя.
Нагадаємо, на початку квітня на Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Поліція затримала водія.
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