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10 квітня 2025, 06:53

Смертельна статистика: у березні на дорогах Київщини – 21 загиблий

10 квітня 2025, 06:53
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фото: Патрульна поліція Київської області
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Патрульна поліція оприлюднила статистику дорожньо-транспортних пригод з потерпілими на автодорогах Київщини

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що протягом березня 2025 року на території Київської області поліцейські зареєстрували 160 ДТП з потерпілими, у яких 200 людей отримали ушкодження, а 21 — загинули.

Основними причинами автопригод за цей період є:

  • порушення швидкості руху;
  • порушення правил маневрування;
  • порушення правил проїзду нерегульованих перехресть та пішохідних переходів.

Патрульні наголошують, дотримання правил дорожнього руху, пильність і взаємоповага на дорозі — це те, що може зберегти життя.

Нагадаємо, на початку квітня на Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Поліція затримала водія.

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